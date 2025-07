“Lo scorso maggio, come ormai noto, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – si è espressa in merito all’atto con cui il comune di Campoli del Monte Taburno ha deliberato l’acquisizione di quote della costituenda società Sannio Acque S.r.l., deputata a gestire il servizio idrico nell’ambito distrettuale sannita. In attesa che il comune di Campoli decida come procedere a seguito del parere, riteniamo doveroso informare i cittadini sulle criticità evidenziate dalla Corte, che ha espresso un giudizio negativo su aspetti centrali dell’operazione, come il rischio della mancata sostenibilità finanziaria per il comune e l’assenza della consultazione pubblica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia