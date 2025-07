Una procedura concorsuale per assumere due avvocati a tempo indeterminato nell’area amministrativa, Unità operativa complessa legale dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’.

E’ l’iter che ha prodotto un numero record di ricorsi da parte di aspiranti al ruolo, grande mole di istanze di opposizione rispetto alla mancata ammissione alla selezione per mettere piede negli uffici di via Pacevecchia.

L’Azienda ospedaliera – co-me riflesso condizionato inevitabile – ha affidato un incarico professionale a un legale, l’avvocato Enrico Soprano, per costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo e far valere le sue ragioni rispetto al contenuto dei ricorsi.

Tuttavia nel frattempo la procedura corre spedita verso il capolinea.

