Non resta che l’ultimo atto per ufficializzare l’esito della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – mensa biologica ed a basso impatto ambientale plastic free – all’unica impresa partecipante, il raggruppamento costituito da Authentica Spa e Siristora Srl.

Questa, la proposta trasmessa alla stazione appaltante, il Comune di Benevento, dall’apposita commissione di gara della quale facevano parte il dirigente Alessandro Verdicchio, in qualità di presidente, nonché i componenti Claudia Capuano, Antonio Castaldo e Giuseppe Varricchio, tutti dipendenti comunali: non avendo rilevato difformità sia nell’offerta amministrativa che in quella tecnica, la commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione definitiva del servizio.

