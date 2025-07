Scuola Pacevecchia, affidati i lavori per la sostituzione del pavimento

La mancata approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri farebbe scattare addirittura la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

Ma, a differenza di quanto accadeva nella prima consiliatura, il sindaco Mastella non dovrà andare a caccia dei consiglieri riottosi per ricondurli alla ragione e convincerli che trattasi di un adempimento non bypassabile. L’attuale maggioranza, pur con tanti mal di pancia, non ha mai vacillato e, di certo, non accadrà neppure adesso.

Intanto, il presidente dell’assemblea Renato Parente, che in più occasioni sta mostrando doti di equilibrio non apprezzate a volte da alcuni esponenti del suo schieramento, ha provveduto a spuntare già una delle cause che, abitualmente, vengono evocate in questo periodo per giustificare l’assenza: il periodo delle vacanze già prenotate.

Il Consiglio comunale, con all’ordine del giorno l’assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, è convocato per venerdì prossimo 18 luglio, quando ancora non è previsto l’esodo.

