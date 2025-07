“Questo spazio va messo in sicurezza e, nell’attesa, bisogno limitarne l’accesso”. E’ questo l’appello rivolto all’amministrazione Ricci dalla consigliera di opposizione Giovanna Petrillo, che ieri ha pubblicato sulla pagina Facebook di ‘San Giorgio futura’ una video denuncia delle condizioni della parte bassa del Parco del Millenario, lungo viale Spinelli.

Dello stato di dissesto di questa area abbiamo parlato in diverse occasioni, i propositi di recupero e ripensamento sono tornati a ogni campagna elettorale, ma sono stati sollecitati anche da associazioni – è il caso del Forum in una precedente gestione – o singoli cittadini. La ‘cartolina’ tuttavia è la stessa da lustri: una distesa di rifiuti e calcinacci, progressivamente inghiottiti dalla vegetazione, più caparbia del cemento.

Petrillo ha messo in evidenza in particolare lo stato del parcheggio e di quello che, solo per pochi anni dopo l’inaugurazione, è stato un piccolo teatro per eventi e performance.

