Un passo in avanti rispetto la risoluzione della questione depurazione a Benevento. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra dell’impianto di depurazione a Cretarossa, che servirà caseggiati e imprese nella contrada.

Una infrastruttura moderna con assemblaggio di moduli integrati, per un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro per i lavori e centomila euro per altri oneri fiscali e sicurezza. Impianto digitalizzato, con controllo da remoto, in grado di assicurare performance adeguate per il trattamento reflui e prima lavorazione dei fanghi residuali da depurazione, riutilizzabile altrove per sopperire a esigenze emergenti.

