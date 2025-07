Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di martedì 8 luglio lungo la strada provinciale che collega Telese Terme a Cerreto Sannita. Due automobili, una Fiat 500L e una Volkswagen Polo, sono rimaste coinvolte in un violento scontro avvenuto nel territorio comunale di Cerreto. Alla guida dei veicoli vi erano due donne che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi, ma l’impatto è stato tale da rendere inutilizzabili entrambi i mezzi, che sono rimasti fermi sulla carreggiata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle due automobiliste. Entrambe, nonostante il forte spavento, hanno rifiutato il trasporto in ospedale, non manifestando condizioni cliniche preoccupanti.

