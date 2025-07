“Dal muro di Berlino a quello di Fontanelle-Pietà con familiari residenti presso le due strade impossibilitati a vedersi e ad accudirsi”: per il Partito democratico, l’iperbole alla quale fanno ricorso i cittadini di quella zona della città non è del tutto campata in aria. Rappresenta appieno la situazione che si andrebbe a determinare qualora si concretizzasse la chiusura del passaggio a livello di via Madonna della Pietà.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia