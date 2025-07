Con un evento presso la sede in via Giustiniani, l’Usb ha denunciato le “problematiche molto serie” che “da molto tempo caratterizzano” il Pronto soccorso del ‘San Pio’ e del presidio “Rummo” di Benevento in particolare. Richiamati e sviscerati dal segretario provinciale Giovanni Venditti i profili problematici di maggiore momento sulla “situazione in cui verte, da anni, il pronto soccorso dell’A.O. San Pio di Benevento già “G. Rummo” al fine di poter mettere in atto quelle necessarie azioni per lenire le difficolta, in tema di sicurezza ed operatività, che lavoratori, operatori ed utenti sono costretti ad affrontare in maniera divenuta strutturale”.

