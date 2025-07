Il Benevento apre il cantiere e si tuffa nella stagione della ripartenza. Ieri si è esaurita la tre giorni di test atletici e visite mediche per i componenti dello staff tecnico capitanato da Gaetano Auteri e per tutti i tesserati, almeno per quelli che hanno ricevuto la pec di convocazione da parte della società. Sono rimasti fuori i sette ‘dissidenti’ (vale a dire Berra, Acampora, Viviani, Meccariello, Pinato, Agazzi e Lucatelli) che completeranno l’iter in un secondo momento rispetto agli altri, se nel frattempo non si troverà una soluzione per chiudere anzitempo la loro avventura nel Sannio.

