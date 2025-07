La situazione del servizio idrico nella provincia di Benevento in questi primi mesi estivi registra dei miglioramenti sotto il profilo gestionale, ma resta comunque alta l’attenzione degli Enti competenti su tutte le possibili iniziative per fronteggiare la riduzione degli approvvigionamenti e della distribuzione della risorsa nei prossimi mesi. È quanto emerso nel corso dell’incontro di ieri in Prefettura, presieduto dal Prefetto, Raffaela Moscarella, al quale hanno partecipato il dirigente regionale del settore Reti e Ciclo integrato delle Acque, il direttore dell’Ente Idrico Campano, il Presidente ed il direttore generale di Alto Calore Spa e l’Amministratore delegato di Gesesa Spa. Causa esiguità delle precipitazioni nel corso dell’anno si riscontra riduzione della risorsa nelle sorgenti di adduzione. La presenza di perdite, anche occulte, nella rete sannita favorisce la dispersione idrica in percentuali tra il 55% e il 70%.

