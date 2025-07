“L’impegno del Governo, del ministro Salvini e dell’Anas per le infrastrutture e la viabilità è costante e non riguarda certo soltanto la programmazione e il finanziamento di opere strategiche ma anche la manutenzione delle strade statali. In tal senso quasi tutte le strade di competenza Anas ricadenti nel territorio della provincia di Benevento da oggi saranno oggetto di interventi di manutenzione per il rifacimento delle pavimentazioni ammalorate”, così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. Le strade che saranno interessate da interventi sono: il raccordo autostradale Benevento-Castel del Lago, la Statale 372 Telesina, la Statale 752 tangenziale Ovest di Benevento, la Statale 90 bis, la Statale 90, la Statale 90 dir, la Statale 212 della Val Fortore, la Statale 87 per Termoli-Campobasso, la Statale 369 Appulo Fortorina e altre arterie anche in provincia di Avellino.

“Si tratta di interventi di sistemazione del manto stradale per consentire agli automobilisti di viaggiare in sicurezza. Avere strade ben tenute significa non solo garantire i residenti ma rispondere anche ad esigenze di sviluppo del territorio.

In ogni caso ringrazio la struttura Anas della Campania e i tecnici che seguono le attività”, conclude Barone.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia