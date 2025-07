Travolto da un camion sull’A1, muore operaio 39enne: lascia cinque figli

Ceppaloni in lutto per la tragica scomparsa di Antonino De Stefano, operaio 39enne di Ceppaloni deceduto lunedì pomeriggio in un incidente occorso sull’A1 Milano-Napoli, nella sezione di essa compresa tra gli svincoli di Capua e Caserta Nord. Per motivi che sono in corso di accertamento l’uomo, che era sceso dal suo furgone in panne e che stava per essere raggiunto da un collega che avrebbe dovuto recuperarlo e riportarlo in azienda, è stato centrato da un secondo mezzo pesante in transito che non gli ha lasciato scampo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia