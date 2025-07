San Giorgio del Sannio – Postamat vecchio, il sindaco chiede la sostituzione

Ieri il sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci ha scritto a Poste Italiane per sollecitare la risoluzione di una cronica criticità allo sportello locale.

Il primo cittadino ha spiegato di aver raccolto numerose segnalazione da parte dei cittadini circa la “funzionalità di uno dei Postamat” all’esterno dell’ufficio di via Aldo Moro. Di fatto, spesso il dispositivo va al ralenti, quando non è fuori uso, e non è raro imbattersi in lunghe file, in attesa di utilizzare il solo Postamat rimasto in funzione.

