Puglia, Emiliano: “Pil regione cresciuta il doppio di quello nazionale”

“Il portale presentato riepiloga tutte le azioni di governo dei 10 anni di legislatura. È una specie di rendiconto online che consente a chi ha tempo e voglia di andare ad approfondire in che cosa consiste in concreto il grande successo della Puglia di questi ultimi anni. In questo modo si può capire il perché i pugliesi sono diventati un must in tutto il mondo e soprattutto come mai c’è questa grande attrazione nel nostro territorio per imprese di tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli.

“La crescita del Pil della Puglia è stata la più alta in tutta Italia ed infatti è stata il doppio di quella del paese negli ultimi sei anni”, ha continuato il Governatore pugliese illustrando Emiliano ha poi risposto alla domanda sul tavolo tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove si è discusso del futuro dell’ex Ilva e che si è concluso con un rinvio della discussione al prossimo 15 luglio.

“Cosa è successo? Nulla di particolare ma forse c’è stato un eccesso di ottimismo da parte del ministro Urso che pensava di chiudere in un giorno solo – ha sottolineato – Una storia così complessa ha bisogno di più tempo”.