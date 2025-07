Nasce da un sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico una recente ordinanza adottata dal Comune di Pietrelcina, che impone l’abbattimento di opere abusive a Piana Romana. Due le ‘visite’ dei tecnici del Comune, il 13 giugno e il 1° luglio scorsi, con le quali viene accertata la presenza di opere realizzate in assenza di titoli edilizi in un immobile di proprietà comunale, affidato in locazione e destinato a tavola calda.

