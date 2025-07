Evidenze davvero poco positive dalla nota informativa che l’Eav ha inoltra ai sindacati e amministratori rispetto alla situazione della linea Valle Caudina: altro che riapertura imminente, la prospettiva è quella di una possibile conclusione dell’intervento solo nel 2027.

Ancora ritardi, dunque, per i lavori avviati “in qualità di soggetto attuatore della Regione Campania significativi investimenti finalizzati all’ammodernamento della linea Cancello Benevento tra cui l’intervento relativo all’implementazione al sistema di segnalamento Scmt, conforme agli standard RFI in uno con la realizzazione di un impianto Accm per un importi di 55 milioni da risorse Fsc 2014 2020. Intervento relativo al rinnovo dell’armamento sull’intera linea in uno con la sostituzione dei deviatoi e la sistemazione idrogeologica delle tratte per le quali esiste concreto rischio frana per un importo di 109 milioni con fondi Pnrr”, quanto ricordato.

