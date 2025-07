Via alle rimozioni in danno. La questione degli impianti pubblicitari si avvia, ormai, alla stretta finale. Certo, un po’ di tempo è trascorso dalla data delle ordinanze emesse dal Comune di Benevento, con le quali – era il 13 settembre dello scorso anno – si intimava ai proprietari di eliminare quelle installazioni prive del titolo autorizzativo o, comunque, fuori norma. Il servizio Urbanistica ordinava la rimozione a tutti i proprietari degli impianti pubblicitari inseriti nella “Rilevazione, localizzazione ed accertamento autorizzazione di tutti i cartelli pubblicitari di grandi dimensioni presenti sul territorio comunale alla data del 2 agosto, privi della prescritta autorizzazione, la rimozione degli stessi entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza o, nell’eventualità di mancata notifica per i casi in cui non fosse stato possibile indentificare il proprietario dell’impianto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sull’Albo Pretorio del Comune di Benevento.

