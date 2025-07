Il Benevento non resta a guardare. Dopo essersi alzato dal tavolo delle trattative per Riccardo Gagno, il club giallorosso non si è fatto prendere dall’ansia, ha conservato la necessaria lucidità e ha chiuso per un profilo che garantisce la stessa affidabilità del portiere attualmente sotto contratto con il Modena. Si tratta di Gianmarco Vannucchi, vecchio pallino di Marcello Carli che già lo scorso anno provò a portarlo nel Sannio, prima che la società decidesse di assegnare la maglia numero uno a Nunziante. Quella maglia finirà con un anno di ritardo sulle spalle del portiere cresciuto nel vivaio della Juventus. Ieri infatti è stata raggiunta l’intesa sia con il procuratore del ragazzo che con il club di appartenenza, la Ternana, con cui Vannucchi è stato protagonista di una stagione straordinaria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia