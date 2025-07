Distretto del Commercio, oltre 70mila euro ai commercianti di Telese

Il Comune di Telese Terme annuncia con grande soddisfazione l’ammissione ufficiale di tutti i commercianti telesini, che hanno aderito al progetto del Distretto del Commercio, all’elenco dei beneficiari del contributo regionale promosso dalla Regione Campania.

Un risultato concreto, che si traduce in oltre 70mila euro complessivi destinati alle attività commerciali del territorio, con importi riconosciuti che variano dai 4mila ai 24mila euro per ciascun beneficiario, in base alla tipologia di attività e agli investimenti dichiarati.

“Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva di tutti i nove Comuni coinvolti nel Distretto del Commercio. La sinergia tra le amministrazioni, gli uffici comunali e i nostri operatori economici ha rappresentato un vero punto di forza.

