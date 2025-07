Riqualificare la palestra scolastica. E’ uno degli obiettivi messi sul ruolino di marcia dalla giunta comunale di Apice. L’opportunità per mettere a nuovo l’impianto dell’Istituto ‘Falcetti’ deriva dalla pubblicazione di un avviso da parte del Ministero dell’Istruzione: oltre 76 milioni di euro stanziati a valere sul programma nazionale ‘Scuole e competenze, che si rivolge in particolare agli enti locali delle regioni meno sviluppate e si pone come fine la messa in sicurezza di palestre scolastiche.

