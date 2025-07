Il progresso tecnologico e civile di una cittadina viene misurato in base a diversi fattori; tra questi rientra anche la viabilità. Questa può essere raggiunta solo con un’attenta e meticolosa cura del traffico stradale e le sue annesse infrastrutture. È questo il caso dei semafori cosiddetti “intelligenti”, una miglioria che, in teoria, permette alla durata dei tempi di verde e di rosso di autoregolarsi in base all’intensità del traffico che varia in tempo reale.

