Al termine del Consiglio comunale del 27 giugno scorso, dopo l’approvazione della mozione per Gaza, il Comitato che aveva proposto l’iniziativa ha trovato un’intesa col sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci per proiettare la bandiera della Palestina sul Municipio.

Ieri, sebbene sia cambiata la formula, l’impegno è stato rispettato: il primo cittadino ha ospitato in mattinata una delegazione del Comitato per un confronto sul tema della situazione in Medio Oriente; a Ricci è stata consegnata la bandiera della Palestina, poi esposta all’esterno accanto a quelle italiana e dell’Unione europea.

