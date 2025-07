Quirinale: la Sfera n.2 di Pomodoro esposta nella palazzina del Fuga

Roma, 8 lug (Adnkronos) – Nell’atrio della Palazzina del Fuga, nel complesso architettonico del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica esercita quotidianamente le proprie funzioni, è ora esposta la “Sfera n.2” di Arnaldo Pomodoro. Lo rende noto il Quirinale.

La sfera, che la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ha messo a disposizione della Presidenza, è una fusione unica in bronzo realizzata nel 1963, con un diametro di un metro, e si caratterizza per la rara presenza di una seconda sfera all’interno, che suggerisce un movimento rotatorio e che, nel contrasto chiaroscurale, lascia intendere misteriosi ingranaggi.

La sfera, che appare quindi come squarciata, ruota su un basamento appena cuspidato. Con questa esposizione, la Presidenza della Repubblica ha voluto rendere omaggio al grande scultore Arnaldo Pomodoro recentemente scomparso. Al Quirinale è già presente un’altra opera monumentale dell’artista: Il Disco in forma di Rosa del deserto n. 1 della Fondazione Arnaldo Pomodoro, che campeggia nel Cortile d’Onore, selezionato nell’ambito del progetto Quirinale contemporaneo nel 2019.