Si posiziona nella fascia alta del gradimento popolare nei capoluoghi italiani e campani il sindaco di Benevento. Secondo il ‘governance poll’ de Il Sole 24 Ore, Clemente Mastella si colloca al nono posto nazionale (condiviso ex aequo con altri sei primi cittadini, tra cui la fascia tricolore di Milano, Beppe Sala).

Tre posizioni guadagnate rispetto all’elaborazione 2024 del report realizzato dall’istituto ‘Noto Sondaggi’, con il 59 per cento di sondaggio favorevole, gradimento da parte della cittadinanza rimasto stabile non solo nel biennio.

