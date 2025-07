Lavoro, Bertolaso (ass. Welfare): “Più controlli in cantieri ai limiti legalità”

Milano 8 lug. (Adnkronos) – “Se guardiamo le statistiche, gli incidenti sul lavoro si verificano soprattutto nei cantieri ai limiti della legalità. In queste strutture, sia in ambito edilizio che in ambito agricolo, laddove non c’è attenzione e non c’è competenza, abbiamo il dovere di portare avanti le ispezioni, i controlli, le verifiche. L’illegalità è un cono d’ombra ancora troppo vasto nel mondo del lavoro e dei cantieri”. Così Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, intervenendo al seminario ‘La cultura della sicurezza nei cantieri’ organizzato all’Ordine degli ingegneri di Milano e dalla Consulta regionale (Croil) a Palazzo Lombardia.

Bisogna “fare squadra e lavorare tutti insieme per mitigare il problema degli incidenti sul lavoro”, ha aggiunto, soffermandosi sulle diverse strategie messe in campo dalla regione a tutela dei lavoratori, dall’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Una disposizione, osserva, che “non risolve il problema della sicurezza sui cantieri, ma che rappresenta un segnale di attenzione verso quelli che sono problemi reali”, allo sviluppo di nuove tecnologie “in grado di osservare in diretta cosa accade sui cantieri per indicarne le carenze agli addetti ai lavori”, alla formazione e sensibilizzazione anche dei più giovani.