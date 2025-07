Dovrà essere tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico.

Stiamo parlando della ripresa della didattica delle scuole primarie ‘San Filippo’ e ‘Nicola Sala’, da delocalizzare nella sede di proprietà della Congregazione Suore Piccola Missione in via Cifaldi, presa in locazione passiva da Palazzo Mosti.

Mentre avanzano i cantieri per la riqualificazione della prima scuola e la ricostruzione della seconda, è arrivato l’indirizzo della Giunta comunale di Benevento: mandato operativo al settore Patrimonio per le operazioni di trasloco degli arredi, con il compito assegnato al Dirigente del Servizio Patrimonio Maurizio Perlingieri.

