Il Benevento si alza dal tavolo delle trattative per Riccardo Gagno e Giovanni Zaro e vira su altri obiettivi. Il club giallorosso aspettava una risposta entro l’inizio di questa settimana per i due profili individuati come rinforzi ideali del proprio pacchetto arretrato, ma entrambi hanno chiesto ulteriore tempo, spingendo così il direttore sportivo Marcello Carli ad abbandonare la contrattazione.

Legittima l’aspirazione dei due calciatori di conservare la categoria, altrettanto legittima però è la decisione dell’uomo mercato della Strega di non continuare ad aspettare ancora a lungo, col rischio di infilarsi in un vicolo cieco e non trovare più profili appetibili. In questa fase, invece, di alternative valide a disposizione sul mercato ce ne sono ancora ed è su queste che il Benevento si è immediatamente tuffato. Sul fronte portiere, ad esempio, il club giallorosso ora punta con decisione su Gianmarco Vannucchi, estremo difensore di 31 anni, attualmente in forza alla Ternana e che già la scorsa estate fu tra gli obiettivi di Carli, prima che si decidesse di affidare la maglia da numero uno a Nunziante.

