Il contribuente sannita torna a sperare. La Regione ricomincia a parlare di perequazione. A distanza di anni, potrebbero essere compensati i costi sopportati per lo sversamento nelle discariche locali dalla sola provincia di Benevento, nel mentre i rifiuti pervenivano dall’intera Campania.

La Regione garantì, appunto, la perequazione, mai però concretizzatasi, al punto che il precedente presidente della Rocca dei rettori, Antonio Di Maria, si spinse a minacciare di adire l’autorità giudiziaria nei confronti di palazzo Santa Lucia.

La questione è tornata di attualità ieri mattina. Ne ha fatto cenno il presidente Nino Lombardi ma, soprattutto, non è stata elusa dal vice presidente della giunta regionale che, per la prima volta, ha riconosciuto la discriminazione operata a danno dei contribuenti sanniti.

