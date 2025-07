Vienna: morte hostess, Procura Palermo indaga il fidanzato per istigazione al suicidio

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) – Sarà eseguita l’autopsia sul cadavere di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni, morta il 21 giugno cadendo dal terzo piano dell’appartamento in cui viveva a Vienna insieme con il fidanzato. La Procura austriaca aveva chiuso subito il caso parlando di suicidio. Ma la Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della giovane, con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Quella notte Elio Bargione, di 27 anni, anche lui palermitano, era con la ragazza in casa, quando lei è caduta dal terzo piano. La salma della giovane verrà portata in Italia domani e portata all’istituto di Medicina legale del Policlinico.