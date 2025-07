Spray antiaggressione come alternativa alla forza letale. Ne sarà a breve dotata la polizia municipale, “precisamente saranno una ventina gli operatori che utilizzeranno le bombolette, quelli che effettuano servizio esterno”. il tempo di licenziare definitivamente il relativo regolamento di utilizzo da parte della commissione affari istituzionali presieduta da Giovanni Zanone e, nelle ultime sedute, dalla vice Floriana Fioretti e si parte. Dopodomani, è previsto il via libera, dopodiché il regolamento approderà in consiglio comunale e, se approvato, entrerà immediatamente in vigore. Il complesso delle norme individuate disciplinerà le condizioni e le modalità di dotazione, porto e utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli operatori della Polizia Municipale del Comune di Benevento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalità, necessità e legittimità dell’uso della forza. In effetti, trattasi di un adeguamento a quanto già in uso in altre città, al fine di adottare misure concrete per migliorare la sicurezza pubblica, dotando la polizia locale di bombolette di spray al peperoncino complete di ricariche.

