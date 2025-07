Divieto di accesso ai veicoli a motore e agli animali da pascolo nelle aree adiacenti e perimetrali al lago Mignatta a San Giorgio la Molara. È questo il contenuto dell’ultima ordinanza del sindaco Nicola De Vizio.

Come si legge nel documento, nelle immediate adiacenze del Lago Mignatta, sito di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, si registra nei mesi estivi un forte afflusso di visitatori, escursionisti e turisti.

Proprio lì sono state segnalate situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità delle persone dovute al transito e alla sosta non autorizzata di veicoli a motore, sia a scoppio che elettrici, anche in prossimità dello specchio d’acqua e dei sentieri naturalistici. Si sono verificati casi di danneggiamento del suolo, della vegetazione e delle infrastrutture pubbliche a causa dell’introduzione non controllata di animali da pascolo, sia di piccola che di grossa taglia, con rischio per l’igiene pubblica, l’integrità delle aree protette e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

