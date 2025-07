Un turismo di prossimità continua a caratterizzare il Sannio, con avventori da province contermini, ovvero di altra provenienza ma con pernotti in territori contigui e non nel beneventano. Punto di forza emergente il patrimonio storico monumentale con cartina di tornasole in termini anche di monitoraggio sui ticket staccati per il Teatro Romano, uno dei più suggestivi della città cresciuto negli anni con l’impulso conferito dal direttore emerito Ferdinando Creta.

