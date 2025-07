Elaborazione della Cgia di Mestre sui numeri della forza lavoro delle imprese artigiane nelle circoscrizioni territoriali italiane a rivendicare l’importanza del comparto per l’economia e il lavoro in Italia. Per quanto concerne il Sannio, si attesta 95esima in Italia e quinta in Campania la circoscrizione provinciale di Benevento per numeri relativi al comparto artigiano, con 4.197 aziende e 8.102 addetti di cui 3.513 dipendenti che valgono il 43,4 per cento della forza lavoro (dati aggiornati a giugno del 2025). Numeri elencati nel report e che indicano una sostanziale tenuta tra 2024 e 2025.

