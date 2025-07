Archiviato definitivamente l’ipotesi terzo mandato per i presidenti delle Regioni reduci da dieci anni di governo consecutivi, l’attenzione del mondo politico campano si è spostata ancora una volta sulle scelte che effettuerà il governatore.

Ovviamente, De Luca si propone quale ago della bilancia, mentre il centrodestra, per nutrire chance di successo al momento improbabili, spera che egli non trovi l’intesa con il centrosinistra e schieri proprie liste in autonomia. Un eventuale scenario a tre, è evidente, renderebbe competitiva la partita. Al momento, però, è più un miraggio che un’ipotesi realistica. Non perché il presidente abbia già incartato l’intesa con Pd, 5 Stelle e gli altri del centrosinistra ma, dai contatti, ripresi, appunto, dopo il tramonto del terzo mandato, sembrerebbe che si stia facendo strada una candidatura alternativa a quella di Fico, che De Luca vede come il fumo negli occhi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia