Non si è fermata al primo scambio di opinioni la disputa sul servizio rifiuti aperta dal gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, assai critica per il mancato ingresso del Comune di San Giorgio del Sannio tra i Comuni ricicloni, indice di qualità sulla gestione curato da Legambiente.

All’istanza della minoranza, sollecitazione a maggiore attenzione su tutto quanto ruota intorno al servizio, ha risposto l’assessore Giacomo Zampetti, del parere che invece i dati indichino un progressivo miglioramento, anche in termini di risparmio per le casse di piazza Municipio e nuove entrate dovute all’iscrizione di “inediti” ruoli Tari.

