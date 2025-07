Partenza lenta per i saldi, per via della concomitanza della data di inizio con questo fine settimana di caldo torrido. Confermate le previsioni di Confesercenti Campania su un “inizio lento a causa del caldo” nonostante si tratti di “un evento molto atteso dai campani: se per gli imprenditori si tratta di uno strumento straordinario per la vendita di prodotti in promozione, per i consumatori è l’occasione per acquistare a prezzi convenienti”.

Partenza lenta per i punti fisici ubicati nei centri urbani, non così per i poli centri commerciali, anche per il fattore climatizzazione e facilità accesso con aree parcheggio contigue. Scenario puntualmente inveratosi nel beneventano e nel capoluogo in particolare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia