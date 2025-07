Un duello pronto a infiammarsi per un gigante del centrocampo, alla ricerca della sua nuova destinazione. È ormai corsa a due tra Benevento e Virtus Entella per Dino Mehic: il calciatore in uscita dalla Virtus Verona è conteso dai due club dopo la rinuncia da parte del Padova.

I biancoscudati si sarebbero infatti defilati nella corsa al calciatore, volgendo lo sguardo e il mirino altrove. Per la Strega resta da vincere la sfida con un’altra concorrente neopromossa in Serie B anche se, dalla sua, il club di via Santa Colomba ha già dimostrato di saper arrivare fino alla fine per un obiettivo di mercato, a prescindere dalle avversarie.

La proposta della Strega è da capogiro: 300 mila euro più bonus sul piatto, una proposta che va incontro alle richieste della Virtus Verona.

