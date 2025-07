Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni

(Adnkronos) – Morto Julian McMahon, attore australiano noto per i suoi ruoli televisivi in ​​Streghe, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro. Aveva 56 anni ed era malato di cancro.

Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. La moglie, Kelly Paniagua, ne ha confermato la morte venerdì, definendo McMahon il suo “amato marito”. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”, ha detto in una dichiarazione a Deadline. “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile”. Ha aggiunto: “Chiediamo sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita”.

Nato a Sydney il 27 luglio 1968, Julian Dana William McMahon era il secondo dei tre figli di Sir William McMahon, che fu Primo Ministro australiano. La sua carriera di attore decollò in Australia con la soap opera ‘Home and Away’. Apparve anche in due video musicali della cantante Dannii Minogue, con la quale fu sposato dal 1994 al 1995. Il suo primo ruolo di rilievo nella televisione americana fu nella soap opera ‘Destini’ dal 1993 al 1995. Successivamente, dal 1996 al 2000, interpretò l’agente John Grant nella serie ‘Profiler – Intuizioni mortali’. La fama internazionale arrivò nell’autunno del 2000 con il ruolo del tormentato demone Cole Turner/Belthazor nella celebre serie ‘Streghe’.

Nel 2003, McMahon ottenne il suo ruolo più acclamato dalla critica, quello del Dottor Christian Troy, un chirurgo plastico affascinante nella serie cult ‘Nip/Tuck’. Questa interpretazione gli valse una candidatura ai Golden Globe come ‘Miglior attore in una serie televisiva drammatica’.

Sul grande schermo, è ricordato per aver interpretato il villain Dottor Destino nel film ‘I Fantastici 4’ (2005) e nel suo sequel del 2007, ‘I Fantastici 4 e Silver Surfer’. La sua carriera cinematografica include anche partecipazioni a film come ‘Premonition’ (2007) al fianco di Sandra Bullock, ‘Red’ (2010) con Bruce Willis e Morgan Freeman, ‘Shark 3D’ (2012), ‘Il potere dei soldi’ (2013) e ‘Qualcosa di buono’ (2014). Dal 2020 al 2022, è stato il protagonista della serie ‘FBI: Most Wanted’, nel ruolo dell’agente speciale supervisore Jess LaCroix.