Un solo pediatra per dieci Comuni: sindaco di San Bartolomeo in Galdo ricorre al Tar

Solo poche settimane fa il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli si era battuto per la nomina di un nuovo pediatra nel Comune dopo il pensionamento del Dott. Martucci.

Il sindaco aveva inviato all’ASL una petizione con circa 1.700 firme per chiedere la nomina di un nuovo pediatra nell’ambito, convinto che l’unico attualmente disponibile non potesse assistere tutti gli utenti di un territorio che comprende ben 10 Comuni e che è geograficamente complesso. Proprio per questo Agostinelli ha deciso di opporsi alla nuova normativa che stabilisce un incremento a 1000 bambini assistibili da ogni pediatra. Una eventualità che penalizzerebbe ulteriormente il territorio. Per questi Agostinelli ha deciso di presentare ricorso al Tar contro la delibera regionale n. 224/2025.

