Il progetto di realizzazione dell’elettrodotto Montecorvino-Benevento non fa discutere solo a Calvi.

Sebbene l’iniziativa sia passata in sordina, anche a San Giorgio del Sannio i cittadini dell’area interessata dal passaggio dell’infrastruttura si sono mossi per esercitare pressione sul Comune.

Agli uffici di piazza Municipio, prima della scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni in sede di Conferenza dei servizi, è stata protocollata una petizione sottoscritta da oltre 200 residenti.

Attraverso la raccolta firme – indirizzata al sindaco Giuseppe Ricci ma spedita anche alla sede di Roma della Commissione nazionale italiana per l’Unesco – si chiede una diversa soluzione progettuale, come già fatto a Calvi: l’interramento dei cavi al posto dei tralicci.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia