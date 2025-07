L’amministrazione comunale di Ponte, chiedendo ed ottenendo la presenza di Gesesa, ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione relativa alla distribuzione idrica nel comune di Ponte che, nelle ultime settimane, ha generato in alcuni momenti disagio nella cittadinanza.

“Abbiamo deciso di affrontare pubblicamente questo tema con la massima trasparenza – ha dichiarato il sindaco Antonello Caporaso – consapevoli dell’importanza che l’acqua riveste per la vita quotidiana e dei disagi che i cittadini stanno vivendo. Lo scopo della conferenza è stato quello di affrontare il tema in modo diretto rappresentando unicamente la realtà dei fatti ad iniziare dalla considerazione che in tutta Italia, ma soprattutto in Italia meridionale siamo in presenza di un elevato grado di severità idrica. Pertanto la situazione del comune di Ponte rientra in un contesto più ampio”.

Nell’ambito della conferenza il Sindaco di Ponte e l’Amministratore Delegato di Gesesa si sono ampiamente soffermati sulla situazione generale della provincia di Benevento ed in particolare del Comune di Ponte.

