Un ulteriore passo in avanti verso il project financing di piazza Duomo. Nella seduta di ieri, la giunta di palazzo Mosti ha preso atto che le due osservazioni (una del Condominio Via Pasquali 31, l’altra presentata da “Altra Benevento è possibile”), prodotte in merito alla variante urbanistica relativa alla riqualificazione e valorizzazione di “piazza Duomo Benevento”, attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto e inutilizzato in uno spazio di aggregazione sociale culturale, non sono state considerate meritevoli di accoglimento. Un adempimento, quello dell’esecutivo, da assolvere entro il 7 luglio. Le osservazioni presentate non sono state considerate idonee ad invalidare la legittimità della variante, poiché non evidenziano vizi di legittimità né elementi ostativi tali da inficiarne l’approvazione. La variante, a dire dei tecnici comunali, rispetta pienamente la normativa vigente, è fondata su interesse pubblico documentato e sotteso all’intervento, ed è conforme alla legge regionale 16/2004, al DPR 327/2001, al decreto ministeriale 1444/1968 ed alla giurisprudenza consolidata in materia di varianti semplificate e puntuali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia