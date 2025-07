Non è il momento di prendersi pause. Non può permettersene il Benevento, nonostante nella giornata di ieri abbia ufficializzato gli arrivi di Pierozzi e Saio, portando così a quattro il numero degli acquisti messi a segno dal club giallorosso in questo scoppiettante avvio della sessione estiva di calciomercato. Di esigenze da dover assecondare, però, ce ne sono ancora diverse. La Strega infatti è solo all’inizio di quella rivoluzione (quasi) totale che si è messa in testa di condurre in porto per far ripartire un progetto tecnico messo fortemente in discussione dall’epilogo traumatico della passata stagione. Un processo che coinvolgerà tutti i reparti, a cominciare dalla difesa, dove pure si sono registrati già tre innesti.

