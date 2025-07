Identificati i presunti autori di un accoltellamento occorso nella tarda serata del 2 luglio nel capoluogo sannita ad esito investigazione svolta da parte dei Carabinieri di Benevento: si tratta di un 41enne e di un 17enne, residenti in città e di nazionalità italiana, mentre la vittima secondo la ricostruzione degli inquirenti è un 17enne di origine tunisina, ospite presso una struttura ricettiva per minori stranieri non accompagnati, ubicata nel capoluogo sannita.

