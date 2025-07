Esplosione Roma: Ronzulli, ‘profonda gratitudine per chi protegge collettività’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Desidero esprimere solidarietà e vicinanza agli agenti di Polizia, ai Vigili del fuoco, al personale sanitario del 118 e a tutti i cittadini feriti nella drammatica esplosione in una stazione di servizio a Roma. A tutti rivolgo gli auguri di una pronta guarigione. Ancora una volta, le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella protezione della collettività hanno dato prova di straordinario coraggio e spirito di sacrificio, intervenendo con prontezza e mettendo a rischio la propria vita per salvare quella della comunità. E per questo, a loro dobbiamo rinnovare oggi, come ogni giorno, la nostra profonda gratitudine”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.