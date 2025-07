Provvedimento incisivo degli uomini della Polizia di Stato di Benevento.

Gli agenti, con provvedimento del Questore del capoluogo sannita, su proposta della compagnia di Carabinieri di Montesarchio, ha sospeso per 10 giorni un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita nel centro di Pannarano.

Il provvedimento è stato adottato in quanto nel corso di un controllo dei Carabinieri gli avventori tenevano una condotta irriguardosa nei confronti degli stessi determinandosi una situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto si è ravvisata la conseguente necessità di adottare un provvedimento avente natura cautelare e preventiva di possibili ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.