Benevento piange l’ex sindaco Antonio Pietrantonio

E’ venuto a mancare all’età di 88 anni Antonio Pietrantonio. L’ex sindaco di Benevento si è spento al Fatebenefratelli. Sposato con Anna Paglia, deceduta nel 2009, lascia tre figlie: Maria Carla, Paola e Grazia. Dopo gli studi al liceo scientifico “G. Rummo”, è stato prima per un quinquennio assistente sociale di fabbrica e poi, per altri cinque anni, funzionario delle Ferrovie dello Stato. Successivamente ha proseguito gli studi, laureandosi in scienze politiche presso l’Università di Napoli “Federico II”, e si è poi abilitato all’insegnamento di filosofia, pedagogia e storia. Consigliere comunale e poi assessore, è stato sindaco di Benevento con la Democrazia Cristiana dal 26 febbraio 1982 al 28 novembre 1992. Dieci anni in cui la città ha cambiato volto: sindaco visionario per tanti, persona stimata ed apprezzata da molti.

