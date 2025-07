“Trattasi certamente di lungaggini inspiegabili. A tutt’oggi, 2 luglio, il Comune di Benevento ancora non ci ha notificato quali sono i locali destinati ad ospitare temporaneamente i ragazzi della primaria. Siamo in fortissimo ritardo”. Giustamente, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre” è preoccupato. L’avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico è fissato al 15 settembre, non è che di tempo per organizzare il trasferimento ce ne sia tanto, considerata la pausa estiva.

“Basti dire – afferma Eduardo Citarelli. che lo scorso anno il sito che avrebbe dovuto ospitare gli alunni della scuola media ci fu comunicato il 12 giugno e l’operazione trasloco avvenne con il fiatone”.

Più che legittimi, quindi, i dubbi della dirigenza in merito alla destinazione della ‘Nicola Sala’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia