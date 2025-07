Sono finite in modo tragico le ricerche di una donna 73enne originaria dell’Ucraina (Svyshchuk Yevdokiya il nome, conosciuta come Dasha), di cui si erano perse le tracce. E’ stata ritrovata senza vita presso le sponde del Calore, nel tratto del corso fluviale contiguo alla zona di via Val Fortore e all’insediamento commerciale de ‘I Sanniti’.

